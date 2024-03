Monaco - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Ce vendredi soir à 21 heures, l'AS Monaco reçoit le PSG au Stade Louis II, et ce, en ouverture de la 24ème journée du championnat de France. Classé troisième en Ligue 1, le club du Rocher doit absolument s'imposer face à l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le PSG a actuellement treize points d'avance sur l'AS Monaco.

Pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1, le PSG et l'AS Monaco ouvrent le bal ce vendredi soir à 21 heures. En effet, le club du Rocher reçoit l'écurie parisienne au Stade Louis II de Monaco. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de Prime Video . Classé troisième du championnat avec 41 points, l'AS Monaco d'Adi Hütter est contrainte de l'emporter face au PSG. En effet, les hommes de Luis Enrique sont actuellement en tête du classement avec 54 points. En cas de succès, les Monégasques reviendraient donc à 10 points du leader parisien. Et les dernières confrontations entre les deux équipes permettent à l'AS Monaco de garder espoir. En effet, sur les cinq dernières rencontres face au PSG, le club de la Principauté a remporté tous ses matchs à domicile, et à chaque fois il a réussi à inscrire trois buts à son adversaire : 3-1 le 11 février 2023 et 3-0 le 20 mars 2022. Au Parc des Princes, l'AS Monaco s'est inclinée par deux fois (5-2 le 24 novembre 2023 et 2-0 le 12 décembre 2021) et a obtenu le point du nul le 28 aout 2022 (1-1).

Victoire obligatoire pour l'AS Monaco

Opposé au PSG ce vendredi soir, l'AS Monaco n'a pas démérité ces dernières semaines. En effet, le club emmené par Adi Hütter ne compte qu'une seule défaite sur les cinq derniers matchs. C'était contre le Toulouse FC (1-2) le 18 février. Autrement, l'AS Monaco a aligné deux victoires et deux nuls. Pour enchainer après son succès face au RC Lens ce dimanche, les Monégasques devraient se présenter en 3-4-1-2 contre le PSG : Majecki - Kehrer, Maripan, Salisu - Singo, Fofana, Golovin, Ouattara - Minamino - Ben Yedder (capitaine), Balogun.

Le PSG peut prendre encore plus le large en Ligue 1

Leader du championnat avec onze points d'avance sur Brest, le PSG peut prendre une avance encore plus large en cas de victoire contre l'AS Monaco, troisième du championnat. Et le club de la capitale est plutôt en forme ces dernières semaines en Ligue 1. En effet, le PSG de Luis Enrique est invaincu sur les cinq derniers matchs, n'ayant perdu des points que contre son dauphin Brest (1-1, le 7 février) et face au Stade Rennais dimanche (1-1).



La composition probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez - Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha - Dembélé, Mbappé (capitaine) et Barcola.