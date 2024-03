Il annonce un grand retour au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, Nuno Mendes était entré en jeu contre le Stade Rennais (1-1). Sa première apparition depuis 10 mois. Un retour très important pour Luis Enrique qui ne peut compter que Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Jérôme Rothen est également convaincu que c'est également une grande nouvelle et n'hésite pas à annoncer du lourd.

Après 10 mois d'absence, Nuno Mendes a fait son retour à la compétition à l'occasion de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes (1-1) dimanche. L'international portugais va donc être à disposition de Luis Enrique pour les prochains matches. Et pour Jérôme Rothen, c'est une excellente nouvelle.

Nuno Mendes est de retour

« Son retour est une super nouvelle. C'est un très bon contre-attaquant qui a une capacité à accélérer le jeu, à prendre des risques. Paris est une équipe qui a le contrôle du ballon. Après, il y a possession et possession. Pouvoir s'appuyer sur deux latéraux qui prennent des risques et ont un pied, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, va forcément aider le PSG. Cela devrait rééquilibrer les forces entre les deux côtés parce que, depuis le début de saison, le côté fort se situe nettement à droite », lâche l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

Rothen annonce du lourd !