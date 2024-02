Le PSG annonce un plan B après ce coup dur

Benjamin Labrousse

Déjà touché par plusieurs blessures au niveau de sa défense centrale, le PSG va devoir se passer de Marquinhos. Touché au mollet, le Brésilien sera absent face à l’AS Monaco ce vendredi (21h), et ne reprendra l’entraînement que samedi. Cependant, Luis Enrique veut compter sur la polyvalence de Lucas Hernandez et de Lucas Beraldo.

Le choc approche. Mardi prochain, le PSG se rendra sur la pelouse d’Anoeta afin d’y affronter la Real Sociedad dans le cadre du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Mais avant ce déplacement, Paris affronte l’AS Monaco en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1 ce vendredi soir (21h). Une rencontre marquée par l'absence de Marquinhos.

Marquinhos absent face à l’AS Monaco

Touché au mollet face à Nantes (17 février), le Brésilien n’avait pas disputé la rencontre face à Rennes dimanche dernier. Ce jeudi, le PSG a dévoilé par le biais de son communiqué médical que Marquinhos ne sera pas disponible pour le match face à Monaco, et que ce dernier reprendra l’entraînement samedi, à seulement trois jours de l’affrontement en Ligue des Champions. Si Nuno Mendes est quant à lui sur le retour, le Portugais reste encore diminué. De ce fait, le secteur défensif commence à être bien abîmé pour Luis Enrique, qui souhaite néanmoins miser sur la polyvalence de Lucas Hernandez et de Lucas Beraldo.

« C'est très positif d'avoir des joueurs comme eux »