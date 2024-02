Mercato XXL au PSG, un problème déjà annoncé ?

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a tenté le coup Leny Yoro cet hiver, mais s’est heurté aux exigences financières titanesques du LOSC (90M€). Si Paris espère pouvoir conclure ce transfert l’été prochain, le club de la capitale a également prévu un plan B en défense. Toutefois, cela pourrait poser problème au sein de l’effectif de Luis Enrique. Explication.

Le PSG s’apprête à vivre un mercato estival conséquent. Le club parisien va perdre Kylian Mbappé, qui va quitter Paris après sept saisons passées dans la capitale. Néanmoins, les Rouge et Bleu ont d’ores et déjà plusieurs pistes en tête pour l’été prochain, à commencer par Leny Yoro. Recalé cet hiver, le PSG a pris rendez-vous pour cet été afin de recruter le crack du LOSC.

Leny Yoro, priorité du PSG en défense

Toutefois, ce dossier promet d’être complexe pour le PSG. En effet, plusieurs cadors européens comme Liverpool, Manchester United, Manchester City, mais surtout le Real Madrid suivent les traces de Leny Yoro pour le prochain mercato estival. Selon MARCA , le club madrilène aurait fait du crack lillois une priorité en défense, et aurait même demandé au joueur de ne pas prolonger son contrat avec le LOSC.

Embouteillage en défense au PSG ?