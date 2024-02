Mercato - PSG : Un joueur va dit oui pour l'après-Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le départ de Kylian Mbappé est acté au PSG, le club de la capitale se tourne désormais vers l'été prochain avec l'objectif de compenser son départ. Dans cette optique, un recrutement pléthorique est attendu et comme révélé par le10sport.com, un retour de Xavi Simons est étudié. Il ne manque que l'accord du joueur. Mais va-t-il dire oui ?

Après une saison plus que réussie au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été rapatrié par le PSG qui a levé sa clause de rachat avant de le prêter à nouveau. C'est désormais au RB Leipzig que l'international néerlandais brille. Une situation qui donne des idées à Rouven Schröder, président du club allemand : « Nous aimerions bien sûr garder Xavi Simons ici pour une saison supplémentaire. Si Xavi le souhaite et que le Paris Saint-Germain l'approuve, nous sommes tout à fait ouverts à cette solution ». Mais le PSG a toutefois l'intention de miser sur Xavi Simons.

PSG : Zaïre-Emery prépare du lourd avec Luis Enrique https://t.co/fKqjzs5Fbp pic.twitter.com/ZhjpaT9tlW — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Le PSG attend la réponse de Xavi Simons

En effet, alors que le PSG va devoir gérer la succession de Kylian Mbappé, un retour de Xavi Simons fait partie des options étudiées au sein du club. D'ailleurs comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il ne manque plus que la réponse du joueur. S'il souhaite revenir et s'imposer au PSG, il n'a qu'à dire oui, et ce sera bouclé. A l'inverse, la direction parisienne ne s'opposera à sa décision s'il préfère partir définitivement.

Quelles options pour Xavi Simons ?

Néanmoins, plusieurs options s'offrent à Xavi Simons. Auteur d'une grande saison au RB Leipzig, le jeune milieu offensif néerlandais est très suivi sur le marché. Par conséquent, il peut très bien choisir de rester en Allemagne avec un second prêt dans le club étendard de la galaxie Red Bull afin de poursuivre sa progression ou alors, il peut également opter pour un transfert vers un autre championnat. Malgré tout, le départ de Kylian Mbappé, un an après ceux de Neymar et Lionel Messi, offre une belle opportunité à Xavi Simons dont le profil colle parfaitement avec le nouveau projet du PSG.



Selon vous, Xavi Simons va-t-il accepter de revenir au PSG ?