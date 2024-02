Le successeur de Mbappé arrive au PSG, la mèche est vendue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG sera en quête de renforts offensifs afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, qui devrait s'engager avec le Real Madrid. Pour le remplacer, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance. Et du côté de Naples, on semble clairement se préparer au départ de l'attaquant nigérian et s'activerait pour le transfert de Jonathan David.

Le mercato estival du PSG s'annonce brûlant. Et pour cause, il va falloir se mettre en quête du successeur de Kylian Mbappé qui a déjà annoncé son départ en interne. Un départ qui va à la fois laisser un vide sportif, mais également offrir un gros budget au PSG pour recruter. Il faudra notamment attirer un grand nom devant, et le nom de Victor Osimhen circule avec insistance à Paris.

Il galère au PSG, son pote annonce du lourd https://t.co/zzuwbQboOf pic.twitter.com/BWYJYPOUJw — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Jonathan David priorité de Naples pour remplacer Osimhen ?

Et d'après les informations d' Il Mattino , Naples se prépare au départ de Victor Osimhen en cherchant son remplaçant. Et comme pour le Nigérian, le Napoli pourrait aller piocher du côté du LOSC puisque Jonathan David serait la grande priorité du club italien pour l'été prochain et les Dogues auraient même revu leurs exigences à la baisse réclamant désormais 40M€, soit 20M€ de moins que lors du précédent mercato estival.

Le PSG attend la réponse de Xavi Simons

Une bonne nouvelle pour le PSG qui cherche donc à recruter Victor Osimhen, mais pas seulement. Le club de la capitale souhaite également rapatrier Xavi Simons, prêté depuis le début de saison au RB Leipzig. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, tout est désormais entre les mains de l'international néerlandais qui réalise une grande saison en Bundesliga après avoir impressionné avec le PSV Eindhoven la saison dernière. S'il est prêt à tenter de s'imposer au PSG, Xavi Simons sera le bienvenu et pourrait s'inscrire sur le long terme à Paris.