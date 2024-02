PSG : Mbappé régale déjà l’Espagne !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire va toucher à sa fin au moment de l’expiration de son contrat le 30 juin. Direction le Real Madrid pour Mbappé, vraisemblablement. Et Enrique Cerezo, président de l’Atletico de Madrid, se réjouit de cette « bonne chose » pour la Liga.

Kylian Mbappé n’est même pas encore officiellement devenu un joueur du Real Madrid que certaines personnes du milieu du football espagnol s’enflamment déjà. Le président de la Liga Javier Tebas a récemment affirmé qu’il était certain que Mbappé avait donné son accord à la Casa Blanca, lui pour qui le contrat au PSG arrivera à expiration le 30 juin prochain et qu’il ne prolongera pas comme il l’a fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi.

Succession de Mbappé : Cet homme qui veut plomber les plans du PSG https://t.co/srlOdGXzM9 pic.twitter.com/wblf56rEwH — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

En Espagne, on s’impatiente pour Mbappé

Certains joueurs du Real Madrid comme Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ont fait des allusions par les réseaux sociaux et en interview concernant le feuilleton Kylian Mbappé. Et cette fois-ci, c’est le président de l’Atletico de Madrid en personne qui y est allé de sa déclaration. Selon Enrique Cerezo, la venue de Mbappé au Real Madrid est bénéfique pour tout le championnat.

«Il serait toujours important pour la Ligue espagnole d'avoir deux joueurs comme Mbappé»