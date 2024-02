Départ de Mbappé au PSG : Le Real Madrid déjà contrarié ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait tranché pour son avenir en annonçant son départ au président Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Un premier pas qui le rapproche du Real Madrid, même si certains sujets importants doivent encore être décidés pour enfin boucler son arrivée.

En 2022, il avait fallu attendre la dernière journée de la Ligue 1 pour connaitre l’avenir de Kylian Mbappé. Un an et demi plus tard, la star française semble avoir voulu changer de stratégie, puisqu’il aurait déjà pris une décision avec un départ du PSG qui semble se dessiner de jour en jour.

OM, PSG… La mèche est vendue pour le prochain club de Zidane https://t.co/rVlHf8k60K pic.twitter.com/OWsplMs63m — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Mbappé rêve des JO 2024

Evidemment, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la presse espagnole s’emballer à nouveau autour d’une arrivée imminente de Mbappé au Real Madrid. Certaines sources parlent déjà d’un contrat signé par le Français, qui va toutefois devoir parler d’un sujet important avec son potentiel futur club : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

« De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire »

Car comme Antoine Dupont au rugby, Kylian Mbappé souhaite participer aux JO 2024 et il l’a toujours clamé haut et fort. « J’ai toujours eu la “flamme olympique”. Avec la Coupe du monde, les Jeux Olympiques sont l’évènement sportif le plus important. En plus à Paris, 100 ans après... » avait confié la star du PSG, dans l’émission Envoyé Spécial . « De me dire que je vais participer aux JO avec la France, c’est une opportunité extraordinaire. C’est même un rêve plutôt qu’une opportunité ».

« C'est quand même une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid »