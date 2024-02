Après le PSG, Mbappé les recale tous !

Thomas Bourseau

En fin de contrat à la fin de la saison au PSG, Kylian Mbappé a tranché et a fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il partira cet été. Approché par Manchester United et Liverpool, Mbappé serait droit dans ses bottes en coulisses et compte bien aller au bout de sa pensée en signant au Real Madrid. C’est pourquoi il aurait pris une grande décision.

Kylian Mbappé a pris une grande décision. Contrairement au printemps 2022 où il recalait le Real Madrid pour signer une prolongation de contrat au PSG, le capitaine de l’équipe de France a cette fois-ci fait le choix de tester le marché des agents libres en fin de saison. Ou du moins, tester le comité de direction du Real Madrid en termes de négociations.

Manchester United et Liverpool ont soumis une offre à Kylian Mbappé

Comme le10sport.com vous l’a confié la semaine dernière, le Real Madrid n’est pas l’unique club à se pencher au dossier Kylian Mbappé et à l’opportunité XXL qui se présente en cette année 2024 pour les clubs intéressés. Manchester United et Liverpool l’ont bien compris et ont tous deux dégainés une offre contractuelle au meilleur buteur de l’histoire du PSG. Pour autant, leurs chances de réussites sont infimes à cause du Real Madrid.

Mbappé ne veut rien savoir et ne négocierait qu’avec le Real Madrid