Départ de Mbappé : Son successeur offert sur un plateau ?

Marcus Rashford pourrait-il être l’heureux élu ? Dans le viseur du PSG depuis plusieurs années, l’enfant de Manchester United ne serait plus indétrônable chez les Red Devils et son transfert pourrait grandement avoir lieu à la prochaine intersaison. De bon augure pour le Paris Saint-Germain qui souhaiterait en faire le remplaçant de Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé va mettre un terme à son aventure de sept années au PSG à la fin de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Sa décision serait prise et irrévocable. Un choix partagé avec le président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février comme confié par L’Equipe . Qui pour le remplacer ?

Rashford courtisé par le PSG

Les options semblent être multiples pour le PSG et notamment via l’opération Victor Osimhen. Mais ce ne serait pas tout. Le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Marcus Rashford, en perte de popularité à Manchester United malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2028 en juillet dernier. Certes, Marcus Rashford refuserait de quitter son club de cœur selon le journaliste Ben Jacobs, mais la situation le dépasserait.

Manchester United prêt à dire stop ?