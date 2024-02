Mbappé : Le Real Madrid valide une réclamation XXL

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne s'en cache pas, il veut jouer les Jeux Olympiques. Mais il sait très bien que la décision appartiendra à son club. Annoncé au Real Madrid, Mbappé devrait donc s'en remettre aux Merengue. Florentino Pérez acceptera-t-il de libérer sa pépite pour qu'elle réalise son rêve ? La réponse est oui visiblement.

Kylian Mbappé va quitter le PSG et c'est au Real Madrid qu'il est attendu pour poursuivre a carrière. Ça a donc négocié entre le Français et les Merengue et il a forcément été question des Jeux Olympiques. Mbappé veut être au rendez-vous de ces Olympiades, mais il doit avoir le feu vert de son club. La balle était alors dans le camp du Real Madrid, qui va visiblement faire un cadeau à son futur joueur à peine arrivé...



« Le Real Madrid avait totalement acquiescé sans poser de problème »

Pour TeamFootball , Thibaud Vézirian a peut-être vendu la mèche concernant la participation de Kylian Mbappé aux prochains Jeux Olympiques. En effet, le journaliste a assuré que le Real Madrid avait donné son feu vert pour cela : « On sait très bien depuis longtemps que Kylian Mbappé veut jouer les JO, et donc ça a été mis dans la balance. Face à ça, j’ai appris d’une source madrilène que le Real Madrid avait totalement acquiescé sans poser de problème, partant d’une logique, d’une symbolique totale de voir Mbappé représenter la France aux JO et briller aux yeux du monde entier ».

« Il ne devrait donc prendre la saison qu’en septembre avec le Real »