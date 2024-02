PSG : Mbappé prépare un clash ?

Thomas Bourseau

Ayant annoncé son départ aux décideurs du PSG à la mi-février, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu être réduit par la suite. Une situation inconfortable pour le champion du monde au point de déboucher sur une guerre en interne avec Luis Enrique, son entraîneur ? Le verdict est tombé et a été donné par L’Équipe.

Kylian Mbappé commence à connaître le personnage. Contrairement à Mauricio Pochettino avait qui il semblait entretenir une certaine proximité dans le relationnel, la star du PSG n’en serait pas au même stade avec le coach espagnol arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier selon L’Équipe . Cependant, Mbappé apprécierait le professionnalisme d’Enrique et ce serait le leitmotiv de leur relation.

Luis Enrique : Kylian Mbappé a cerné le personnage

D’ailleurs, Kylian Mbappé aurait particulièrement aimé le forcing de Luis Enrique en août dernier lorsqu’il était laissé sur le carreau par le PSG en raison de son refus d’activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger jusqu’en juin 2025. Et quand il a fallu s’expliquer avec Mbappé au moment de recevoir Newcastle en Ligue des champions en novembre 2023 concernant son repositionnement au poste d’avant-centre, Mbappé aurait réalisé, de par le drame familial traversé par Enrique notamment avec la disparition de sa fille emportée par la maladie, que rien ne lui faisait peur dans ses prises de décisions comme l’avance L’Equipe .

En fin de contrat, Mbappé ne veut pas d’un bras de fer médiatique avec Enrique