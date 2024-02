Mbappé remplacé au PSG, l’Espagne hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, lors du choc en Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais, Luis Enrique a décidé de faire sortir Kylian Mbappé en le remplaçant par Gonçalo Ramos. Un choix fort compte tenu du fait que l’attaquant français ne sort quasiment jamais. Mais qui fait l’unanimité en Espagne.

La 65e minute du match entre le PSG et le Stade Rennais pourrait marquer un tournant pour la suite de la saison parisienne. En effet, Luis Enrique a décidé de remplacer Kylian Mbappé à ce moment-là alors que le PSG devait marquer puisque les Bretons menaient au score. Un choix largement commenté qui fait notamment parler en Espagne où le journaliste de la Cadena SER , Jesús Gallego, valide la gestion de Luis Enrique.

La sortie de Mbappé fait parler en Espagne

« Peu d'entraîneurs auraient osé dire quelque chose comme ce qu'a dit Luis Enrique. Le match s'est terminé par un match nul, je ne pense pas que Luis Enrique était d'humeur à plaisanter », explique le journaliste espagnol au micro du Carrussel Deportivo , avant d’être imité par Bruno Alemany : « Il serait surprenant que Luis Enrique n'améliore pas la situation de Galtier. Il a gagné le championnat, mais pas la coupe. S'il passe le tour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, il améliorera déjà les records de Galtier avec Messi, Neymar et Mbappé. Cette année, le PSG a une équipe très différente ».

Le gestion de Luis Enrique est validée