Surprise, le PSG sanctionne Mbappé ?

Dimanche à l'occasion de la venue du Stade Rennais au Parc des Princes (1-1), Luis Enrique a fait le choix de remplacer Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Un choix inhabituel, d'autant plus que le PSG était mené au score. Une façon de sanctionner l'attaquant français avant son départ ?

C'est un remplacement qui n'est pas passé inaperçu. Contre le Stade Rennais, Luis Enrique a effectivement choisi de faire sortir Kylian Mbappé vers la 65e minute de jeu. Une décision rare dans l'ère QSI, d'autant plus que le PSG était mené au score et devait donc tout faire pour redresser la barre. « C’est très facile de vous répondre. Avant ou après, tôt ou tard… Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian. Quand ? Quand je considère qu’il est opportun qu’il joue ou pas, comme le font tous les entraîneurs avec leurs joueurs », expliquait Luis Enrique en conférence de presse afin de justifier son choix.

«C’est une sanction officieuse»

L'entraîneur du PSG confirme donc le départ de Kylian Mbappé et commence à s'y préparer. Selon L'EQUIPE , Luis Enrique n'aurait d'ailleurs pas particulièrement apprécié la façon dont son attaquant a annoncé son départ en interne. Par conséquent, pour Philippe Carayon, impossible de ne pas y voir une sanction. « Ce n’est pas possible sinon, c’est du jamais vu. Pour moi, c’est une sanction officieuse », affirme le journaliste de Canal+ sur le plateau du Canal Football Club .

«Si on veut faire une interprétation positive...»