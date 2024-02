PSG : Mbappé craque en plein match, la révolution est lancée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une surprise qui fait probablement suite à l'annonce du départ de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a effectivement été remplacé à la 65e minute de jeu contre Rennes dimanche (1-1), ce qu'il n'a visiblement pas apprécié puisqu'il a jeté son brassard de capitaine sur la pelouse au moment de sortir. Un geste loin d'être anodin qui pourrait marquer un tournant.

C'est une image suffisamment rare pour être commentée. A la 65e minute du match contre le Stade Rennais, le numéro 7 de Kylian Mbappé est apparu sur le panneau du quatrième arbitre pour un remplacement. Et il n'y avait pas d'erreurs. Le capitaine de l'équipe de France a effectivement été remplacé par Luis Enrique alors que le PSG était mené 1 à 0 et devait donc pousser pour égaliser. Un choix qu'on pourrait qualifier de payant puisque les Parisiens ont arraché le nul dans les dernières secondes grâce à un penalty de Gonçalo Ramos.

Mbappé : Le PSG explique son coup de poker https://t.co/hE8JtCYMrK pic.twitter.com/CBXmIIgHvh — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Mbappé jette son brassard, le tournant de la saison ?

Mais cela devrait tout de même laisser des traces. Et pour cause, avant de quitter le terrain, Kylian Mbappé, capitaine en l'absence de Marquinhos, a jeté son brassard au sol avant que Vitinha ne le récupère pour le donner à Danilo Pereira. Une scène qui fait évidemment polémique et qui, comme l'écrit Le Parisien , devrait marquer un tournant dans l'utilisation de Kylian Mbappé durant la seconde partie de saison.

«Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian»