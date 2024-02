PSG : Le Qatar a signé un phénomène «très méchant»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG peu de temps après le début de l'ère du Qatar à la tête du club, Zlatan Ibrahimovic a été la première grande star du projet mis en place. Et Vitorino Hilton, qui l'a défié plus d'une fois lorsqu'il évoluait à Montpellier, liste toutes les qualités d'Ibrahimovic mais également son côté très agressif sur un terrain de football.

Rappelez-vous, en 2012, les propriétaires qataris du PSG avaient frappé très fort sur le mercato en faisant venir Zlatan Ibrahimovic en provenance du Milan AC, et le buteur suédois était à cette époque la toute première star mondiale du club francilien. Pendant quatre saisons, Ibrahimovic aura laissé un souvenir marquant en Ligue 1 sous la tunique du PSG, et Vitorino Hilton se remémore ses duels avec lui dans les colonnes de L'EQUIPE .

« Un immense attaquant, vicieux, malin et très méchant »

« Quel est le joueur le plus fort contre lequel j’ai joué ? Zlatan Ibrahimovic. C'était un immense attaquant, vicieux, malin et très méchant par moments. Il était capable de faire sortir le défenseur d'un match par la provocation, des petits coups énervants. Il m'avait même cassé le nez ! On jouait sur le stade de rugby de Montpellier car la Mosson avait été inondée. Le terrain était dur et très mauvais. Ça n'allait pas pour lui, ça l'énervait et en plus, avec mon 1,80 m, je gagnais presque tous les duels de la tête. À un moment, il est venu avec le coude... Il m'a dit qu'il ne l'avait pas fait exprès ! Cela faisait aussi partie de sa panoplie », indique l'ancien défenseur central brésilien de Montpellier sur Zlatan Ibrahimovic. Et malgré leur rivalité sportive de l'époque, Hilton affiche tout son respect pour l'ancien buteur du PSG.

« J'adorais jouer contre lui »