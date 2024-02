PSG : L’enfant du pays adoube Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé fait l'unanimité auprès de ses pairs. Ce dimanche, un attaquant de Ligue 1 lui a déclaré sa flamme sur Téléfoot. Il s'agit d'Arnaud Kalimuendo, actuellement au Stade Rennais. Né à Suresnes et formé au PSG, le joueur de 22 ans est sous le charme du Parisien.

Avec le déclin de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé s'apprête à devenir la nouvelle star planétaire du football. Sa réputation n'est plus à faire et à l'aube de son départ, les joueurs de Ligue 1 ne manquent jamais d'être interrogés à son sujet.

«Il est fort, très fort»

Arnaud Kalimuendo n'a d'ailleurs pas échappé au sujet Kylian Mbappé chez nos confrères de Téléfoot . Né à Suresnes puis formé au PSG, l'enfant de la région parisienne est bien évidemment un fan absolu du capitaine de l'équipe de France.

«C'est un joueur générationel»