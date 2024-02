Mbappé : Le PSG va enfin réaliser son rêve ?

Pierrick Levallet

La saison prochaine, le PSG ne comptera plus sur Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, la star de 25 ans devrait s'engager au Real Madrid. Le club de la capitale préparerait donc la vie sans l'international français. Et dans cette optique, la formation parisienne entend réaliser son rêve sur le mercato avec un certain Bernardo Silva.

Le PSG fonce sur Bernardo Silva...

D’après les informations de Caught Offside , Bernardo Silva attiserait l’intérêt du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le club de la capitale souhaite se renforcer massivement et pas seulement en attaque. La formation parisienne souhaite donc s’attacher les services du milieu de terrain de Manchester City.

... qui fait rêver Luis Campos

Bernardo Silva est une piste de longue date du PSG. Luis Campos rêve de faire venir l’international portugais depuis qu’il est missionné pour gérer le mercato parisien. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que le milieu de terrain de 29 ans était toujours intéressé par l’idée d’une aventure au PSG. À suivre...