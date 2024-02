PSG - Real Madrid : Le double jeu de Kylian Mbappé, mensonge révélé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Kylian Mbappé est désormais acté, Nasser Al-Khelaïfi ayant été prévenu par son joueur de son départ il y a quelques jours. Une décision murement réfléchie que l’international français aurait prise depuis longtemps, de quoi s’interroger sur sa prise de parole au début de l’année après le Trophée des Champions.

Le PSG prépare la vie sans Kylian Mbappé. Alors que son contrat expire à l’issue de la saison, l’attaquant de 25 ans a informé Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne resterait pas dans la capitale, son arrivée au Real Madrid semblait désormais inéluctable. Sa prise de parole publique est attendue, Kylian Mbappé n’ayant plus évoqué sa situation depuis le début de l’année et la victoire contre Toulouse au Trophée des Champions.

Mensonge public de Mbappé ?

« Non, je n'ai pas pris ma décision encore, je n'ai pas fait de choix », certifiait Kylian Mbappé le 3 janvier dernier, tout en minimisant les conséquences d’un possible départ pour le PSG : « De toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision. On a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club, ce qui reste le plus important. » Une sortie qui a aujourd’hui une autre résonance.

Mbappé savait qu’il partirait