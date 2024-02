«Le plus fort», il a trouvé meilleur que Mbappé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du RC Lens, de l'OM ou encore de Montpellier, Vitorino Hilton n'a pas tari d'éloges à l'égard de Zlatan Ibrahimovic, aujourd'hui retraité des terrains et conseiller du propriétaire du Milan AC. Selon le Brésilien, l'ancien joueur du PSG présentait des qualités supérieures à Neymar ou à Kylian Mbappé.

Ces dernières années, les stars se sont succédées au PSG. Zlatan Ibrahimovic a été le premier d'une longue liste. Par la suite, Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé ont pris sa succession. Mais pour Vitorino Hilton, le géant suédois était le plus fort. « On parle beaucoup des joueurs qui vont très vite comme Neymar et Mbappé, mais pour moi Zlatan a été le plus fort » avait-il confié il y a quelques semaines.

« Un immense attaquant »

Ce samedi, l'ancien joueur de l'OM et de Montpellier en a remis une couche sur Ibrahimovic. « C'était un immense attaquant, vicieux, malin et très méchant par moments. Il était capable de faire sortir le défenseur d'un match par la provocation, des petits coups énervants. Mais c'était un superbe attaquant avec une grande classe, de l'élégance et une efficacité redoutable. Il avait tout: un gabarit hors-norme, la technique, la vision, la tactique, le physique. J'adorais jouer contre lui » a lâché Hilton dans un entretien à L'Equipe .

