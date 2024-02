PSG : Le vainqueur des Césars interpelle Zlatan Ibrahimovic

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir avait lieu la 49ème cérémonie des Césars. Ce rassemblement de toutes les stars du cinéma se déroulait à l'Olympia et le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, a été largement récompensé avec le César du meilleur film, de la meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario et meilleur montage. Dans son rôle dans le film Chien de la casse, Raphaël Quenard a remporté le César de la révélation masculine et évoque son amour du PSG et de Zlatan Ibrahimovic.

Le monde du cinéma et du football sont assez proches, notamment concernant les cérémonies pour récompenser ce qui s'est fait de meilleur dans le courant de l'année écoulée. En France, la cérémonie des Césars a eu lieu ce vendredi et l'un des lauréats a eu un mot pour le PSG et l'une de ses anciennes stars.

«Moi, c'est le PSG»

Dans une interview accordée à L'Équipe , le césar de la meilleure révélation masculine, Raphaël Quenard, parle de son amour pour le football : « Quand j'étais petit, je supportais Grenoble. Après, comme mon grand frère a été pour le PSG, je l'ai copié. Quand il a commencé le football, j'ai voulu commencer le football. Du coup, moi, c'est le PSG. »

Mbappé : Un contrat en or promis par le PSG ? https://t.co/TPFcQg2sGo pic.twitter.com/DWQjJtA5Wd — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

«Je suis fan de Zlatan Ibrahimovic»