Mercato : Annoncé au PSG, il sort du silence

Axel Cornic

Grande révélation de la saison en Serie A, à l’image de toute l’équipe de Bologna, Joshua Zirkzee commence à être lié aux plus grands clubs d’Europe. C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui cet été pourra faire face à une grande révolution en attaque avec le possible départ de Kylian Mbappé.

Plus le temps passe et plus on s’inquiète pour le PSG, qui pourrait bien perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. La star française aurait d’ailleurs déjà annoncé son départ en interne, mais aucune confirmation officielle n’est encore tombée pour le moment.

Du PSG au Real Madrid, Mbappé va tout rafler ! https://t.co/ECntlnOdS4 pic.twitter.com/6Il9FLjZeJ — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Zirkzee, l’attaquant qui a déjà séduit Riolo

En attendant, à Paris on se prépare au pire et on aurait déjà commencé à ratisser le terrain pour trouver le potentiel successeur de Mbappé. La presse italienne parle surtout de Victor Osimhen, mais Daniel Riolo a récemment glissé une nouvelle piste au PSG, avec Joshua Zirkzee. « Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui. C’est un très bon joueur » a-t-il déclaré, au micro de RMC Sport .

« Je n’y pense même pas »