Départ de Mbappé au PSG : Problème à cause des boites de nuit ?

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile en fin de saison, le PSG va vraisemblablement chercher à recruter du sang neuf en attaque afin de pallier la perte de sa star. Le nom de Rafael Leão revient avec insistance, mais Daniel Riolo explique qu'il serait très mauvais de signer l'attaquant portugais du Milan AC à cause des boites de nuit parisiennes.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière, et elle annonce le début d'un nouveau cycle pour le PSG : Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger, et s'en ira donc libre à la fin de son contrat en juin prochain. La direction du club de la capitale doit donc d'ores et déjà se pencher sur sa succession et décider du profil de l'attaquant qui viendra remplacer Mbappé au PSG.

Riolo déconseille Leão pour l'après-Mbappé

La piste Rafael Leão (24 ans, Milan AC) fait couler beaucoup d'encre, mais au micro de l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré un point de vue tranché sur cette option : « Laisse les rumeurs où elles sont, le PSG n'a pas besoin de Leão. Il y a trop d'endroits pour sortir », indique l'éditorialiste de RMC , estimant donc que l'expérience de Leão virerait au flop du côté du PSG à cause des sorties en boite de nuit.

Le PSG n'y pense pas

Quoi qu'il en soit, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Rafael Leão n'est pas une option à l'étude au PSG pour le prochain mercato estival. Malgré son passif avec Luis Campos qui l'avait recruté au LOSC en 2018, l'attaquant portugais ne figure pas sur la short-list du conseiller sportif du PSG. Riolo peut donc être rassuré.