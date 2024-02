Mercato - PSG : Il annonce le plan pour remplacer Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le départ de Kylian Mbappé pour l'été prochain étant désormais acté, le PSG va devoir préparer l'avenir sans sa star française. Jean-Michel Aulas réagit à cette nouvelle qui a fait grand bruit, et l'ancien président de l'OL explique que Nasser Al-Khelaïfi pourrait recruter plusieurs grands noms pour pallier ce départ de Mbappé lors du prochain mercato estival.

Kylian Mbappé et le PSG, la fin est proche ! L'attaquant français de 25 ans a récemment annoncé à ses dirigeants ainsi qu'à ses partenaires qu'il quitterait le Parc des Princes à l'issue de son contrat, en juin prochain, et le PSG va donc devoir préparer le futur sans lui. Un véritable casse-tête pour le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que pour son conseiller sportif, Luis Campos, mais le PSG a peut-être déjà la solution selon Jean-Michel Aulas.

PSG : Le prochain contrat de Mbappé est dévoilé, c’est le jackpot https://t.co/cdtWBIrzpc pic.twitter.com/kS28EHi3jj — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« Faire venir deux ou trois très grands joueurs... »

Interrogé par RMC Sport , l'ancien président emblématique de l'OL estime que Nasser Al-Khelaïfi a un plan bien précis en tête pour le prochain mercato du PSG avec les économies liées au départ de Kylian Mbappé : « Dans la vie, il faut toujours, d'une difficulté, trouver une opportunité. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour le PSG - en tout cas j'en suis convaincu connaissant bien Nasser et ayant confiance en son aptitude à saisir une nouvelle opportunité - de faire arriver deux ou trois très grands joueurs qui vont peut-être redonner au PSG une crédibilité, peut-être aussi une cohérence... », explique Aulas.

« Je souhaite que ce soit la bonne année pour le PSG »