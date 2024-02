Son retour au PSG a capoté, il vide son sac

Amadou Diawara

Après une première partie de saison 2022-2023 quasi-parfaite, le PSG de Christophe Galtier a sombré. Mécontente du rendement de son équipe, la direction parisienne aurait pensé à rapatrier Thomas Tuchel il y a environ un an. Toutefois, le coach allemand a finalement rejoint le Bayern. Alors qu'il va quitter le club bavarois cet été, Thomas Tuchel a affirmé qu'il n'avait aucun regret.

Arrivé au PSG à l'été 2018, Thomas Tuchel a fait forte impression, avant de sortir par la petite porte en décembre 2020. Malgré la toute première finale de Ligue des Champions pour l'écurie rouge et bleu en 2019-2020, le technicien allemand a été remercié quelques mois plus tard. La faute à son caractère bien trempé et à ses problèmes avec Leonardo, ex-directeur sportif du PSG. Et alors que ce dernier n'était plus là, Nasser Al-Khelaïfi aurait pensé à rapatrier Thomas Tuchel. C'était il y a tout juste un an lorsque Christophe Galtier était à la tête du PSG. Toutefois, Thomas Tuchel a finalement rejoint le Bayern à la fin du mois de mars 2023.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, le monde du sport s’affole https://t.co/b2QSJGR5Aq pic.twitter.com/qaU4B7pQu0 — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«Cela n’a aucun sens de regarder en arrière»

A la peine au Bayern, Thomas Tuchel sait déjà qu'il va partir à l'issue de cette saison. Malgré tout, il assume totalement son choix d'avoir migré vers Munich, plutôt que de retourner au PSG. « Si je regrette d'avoir rejoint le Bayern ? Cela n’a aucun sens de regarder en arrière. Il y a eu un appel à l’époque et nous avons décidé de le faire dans les 48 heures, parce que nous étions confiants et nous voulions le faire. Nous avons pris beaucoup de points, nous avons battu quelques records » , a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse ce vendredi après-midi, avant d'en rajouter une couche.

«Nous avons été extrêmement malchanceux»