Zidane, Mbappé... Il annonce un duel de titans

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, Kylian Mbappé s'engagera avec le Real Madrid alors que son contrat au PSG prend fin le 30 juin. L'attaquant français va rejoindre une armada impressionnante composée de Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Rodrygo. De quoi rappeler la grande période des Galactiques emmenés par Zinedine Zidane. Mais pour Luis Figo, un match entre les deux équipes serait très serré.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, plusieurs clubs ont tenté leur chance pour Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ du PSG en coulisses. Cependant, ni Manchester United ni Liverpool n'ont trouvé grâce aux yeux du crack de Bondy qui rejoindra bien le Real Madrid l'été prochain. Au sein du club merengue , l'international français formera une attaque de folie avec Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Rodrygo et Endrick. De quoi rappeler les grandes heures des Galactiques de Raul, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, David Beckham et Luis Figo. Le Portugais a d'ailleurs comparé les deux équipes.

Mbappé - PSG : Un accord privé est révélé ! https://t.co/bnCddrwSGI pic.twitter.com/rwbnilJ2NJ — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

«Madrid possède sans doute une merveilleuse génération de joueurs»

« Les Galactiques ont été créés par la presse, mais Madrid possède sans doute une merveilleuse génération de joueurs. Ils sont jeunes et talentueux. Il faut regarder les résultats, en fin de compte dans le football ce qui reste souvent, au-delà du talent, c'est la victoire, ce sont les résultats. C'est le plus important », assure-t-il dans des propos rapportés par AS , avant d'être interrogé sur le résultats d'un match entre les Galactiques de Zidane et ceux de Mbappé.

Les Galactiques de Zidane ou ceux de Mbappé, Figo ne va pas choisir