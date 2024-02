PSG : Kylian Mbappé est furieux ?

Thomas Bourseau

Depuis l’annonce de sa décision de quitter le PSG dans la presse, Kylian Mbappé a été remplaçant et a été sorti en cours de jeu lors des deux derniers matchs du club de la capitale. Une gestion inhabituelle de la star du Paris Saint-Germain signée Luis Enrique qui agacerait fortement le principal intéressé. Explications.

Fait rare au PSG, Kylian Mbappé ne semble plus être intouchable voire indiscutable sportivement parlant. En témoignent les deux dernières sorties du Paris Saint-Germain. Depuis son annonce au club qu’il pliera bagage en fin de saison comme l’a confié L’Equipe le 15 février dernier, Luis Enrique a fait deux choix forts depuis en ne le titularisant pas à Nantes (2-0) dans la foulée et en le remplaçant à la 65ème minute dimanche face au Stade Rennais.

Luis Enrique expérimente avec Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est donc sorti en cours de match et ce, bien que le PSG fut mené 1 but à 0 à ce moment précis. Un petit évènement donc puisque par le passé, Mbappé était habituellement remplacé lorsque le Paris Saint-Germain menait au score. Sur le banc des remplaçants, Mbappé est resté « impassible » comme le rappelle L’Équipe dans ses colonnes du jour, tout en révélant ce mardi que le meilleur buteur de l’histoire du club était silencieux dans le vestiaire après le nul concédé par le PSG (1-1).

Mbappé - PSG : Un dîner pour tout changer à l’Élysée ? https://t.co/dRcCXgXDY3 pic.twitter.com/46TAoo2VM3 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

Mbappé, entre furie et incompréhension ?