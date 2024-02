Ecoeuré par une star du PSG, il dévoile son calvaire

Thibault Morlain

Arrivé au LOSC en 2020 en provenance de La Gantoise, Jonathan David a déjà eu l'occasion d’affronter à plusieurs reprises le PSG. En tant qu’attaquant, le Canadien s’est notamment retrouvé face à Presnel Kimpembe. Dur sur l’homme, l’international français du PSG a alors fait passer un mauvais moment à Jonathan David.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe est impressionnant sur un terrain… quand il n’est pas blessé. Actuellement blessé, le champion du monde 2018 a énormément apporté à Paris. Kimpembe a déjà écoeuré plus d’un attaquant en Europe et on se souvient notamment de ses duels remportés face à Lionel Messi contre le FC Barcelone. L’Argentin avait alors été bloqué par le Parisien, un calvaire également vécu par Jonathan David (LOSC).

« Des matchs difficiles face à Kimpembe »

Depuis son arrivée en Ligue 1, Jonathan David a eu énormément de mal face à Presnel Kimpembe. Pour Oh My Goal , l’attaquant du LOSC raconte ainsi : « Je dirais que j’ai vécu beaucoup de matchs difficiles face à (Presnel) Kimpembe. Il est toujours à tes côtés ».

« Physiquement, il est très fort et très intelligent »