Mbappé : Une autre star du PSG répond cash !

Le coaching de Luis Enrique a beaucoup fait parler dimanche lors du match face à Rennes, puisque l’entraîneur du PSG a décidé de sortir Kylian Mbappé peu après l’heure de jeu et alors que son équipe était menée. Lucas Hernandez, interrogé sur cette polémique après la rencontre, a préféré calmer le jeu en défendant la position de son entraîneur.

Le scène en a laissé plus d’un bouche bée dimanche au Parc des Princes, à la 65e minute du match entre le PSG et Rennes (1-1 score final) : Kylian Mbappé a été sorti du terrain par Luis Enrique, alors que son équipe était menée au score. Un choix tactique pour le moins inédit, et qui pourrait amorcer une nouvelle polémique entre Mbappé et l’entraîneur du PSG.

« S’habituer à jouer sans Kylian »

« C'est très simple, tôt ou tard, quand ça arrivera (NDLR : son départ) on doit s'habituer à jouer sans Kylian. Quand je voudrais le faire jouer, je le ferais, quand ce ne sera pas le cas, même chose », a indiqué Luis Enrique en conférence de presse d’après-match pour justifier ce choix fort avec Mbappé.

« C’est le coach qui gère l’équipe »