Caviar, homard... Mbappé s'est régalé avec Macron !

Thibault Morlain

Ce mardi soir, du très beau monde était convié à l'Elysée pour un dîner autour d'Emmanuel Macron. On a notamment pu retrouver Nasser Al-Khelaïfi, Nicolas Sarkozy, l'Emir du Qatar ou encore Kylian Mbappé. Et pour l'occasion, un menu exceptionnel avait été concocté par un chef triplement étoilés. Mbappé et compagnie ont dû se régaler.

Accueilli en grande pompe par la musique de la garde républicaine, Kylian Mbappé a foulé le tapis rouge rouge de l'Elysée ce mardi soir pour prendre part au dîner organisé par Emmanuel Macron. L'attaquant du PSG faisait partie des 120 personnes invitées, parmi lesquelles on retrouvait également Nasser Al-Khelaïfi et l'Emir du Qatar. Et pour l'occasion, ça a visiblement bien mangé...

Caviar et homard au menu

Quel était alors le menu de ce dîner à l'Elysée qui regroupait Kylian Mbappé, Emmanuel Macron et compagnie ? Comme le rapporte Le Parisien , Christian Le Squer, chef triplement étoilé, a proposé en entrée des premières asperges blanches grillées ainsi que du caviar. pour ce qui est du plat, c'était du homard bleu de Bretagne, beurre baratté truffé, ainsi que de pommes rattes du Touquet.

Mbappé assis à côté d'Alain Ducasse

Le dîner s'est ensuite terminé par les desserts. Un Beaufort d’alpage a ainsi été proposé aux convives ainsi qu'un plaisir sucré à la fève de cacao. Kylian Mbappé a certainement dû apprécier ce qui lui a été apprécié et pour en savoir plus, l'attaquant du PSG pouvait également compter sur le chef Alain Ducasse, qui était assis juste à côté de lui.