Mercato - PSG : Madrid confirme pour Mbappé !

Le départ de Kylian Mbappé est déjà acté pour l’été prochain puisque l’attaquant français de 25 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG, et devrait donc prendre la direction du Real Madrid. Une nouvelle qui ravit l’ensemble acteurs du football espagnol, et même l’Atlético de Madrid, grand rival du club merengue, qui semble confirmer la signature de Mbappé.

La belle histoire d’amour touche à sa fin entre Kylian Mbappé et le PSG ! Le capitaine de l’équipe de France a signifié son départ aux dirigeants du club de la capitale ainsi qu’à ses coéquipiers, et s’en ira donc libre au terme de son contrat à l’issue de la saison. L’identité de son futur club ne fait pas l’ombre d’un doute puisque Mbappé aurait déjà un pré-accord avec le Real Madrid, et un membre important du football espagnol semble confirmer à son tour l’arrivée prochaine de la star du PSG.

« C’est super qu’il vienne »

Interrogé par Radio Marca , Enrique Cerezo se prononce sur le feuilleton Mbappé au Real Madrid, et le président de l’Atlético vend la mèche : « Je crois que le fait qu'un joueur avec un aussi gros statut arrive dans la Ligue espagnole, c’est forcément une bonne chose, quelle que soit l'équipe pour laquelle il joue, qu'il joue à Madrid, Barcelone ou Cordoue. Pour la Ligue espagnole, il est toujours important de réussir à attirer des joueurs comme Mbappé. C'est super qu’il vienne », explique Cerezo au sujet de Mbappé.

