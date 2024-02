Mercato - PSG : Joli cadeau du Real Madrid ?

Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid devraient se croiser lors du prochain mercato estival. Il y a évidemment Kylian Mbappé, qui aurait annoncé son départ et qui semble destiné à vêtir le maillot blanc, mais cela pourrait également concerner d’autres internationaux français. Notamment avec Theo Hernandez, actuellement sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2026.

Après la révolution de l’été dernier, le mercato estival 2024 promet au PSG. Le départ de Kylian Mbappé pourrait en effet pousser Luis Campos à boucler plusieurs gros coups par ligne et si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions, son regard se porterait vers la Serie A.

Après le PSG, Mbappé les recale tous ! https://t.co/4HfO2MVXZa pic.twitter.com/nyrxnjmV6V — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Un PSG 2024 rouge et noir ?

Et surtout de l’AC Milan ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG suivrait trois stars rossonere et notamment deux internationaux français avec Mike Maignan, Theo Hernandez et Rafael Leão. Ce dernier possède une clause de départ à 175M€, ce qui pourrait faciliter son départ, mais pour les deux autres il faudra négocier et en Italie des montants fous sont déjà évoqués.

Le Real Madrid plus dans le coup pour Theo Hernandez