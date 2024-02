Succession de Mbappé : Cet homme qui veut plomber les plans du PSG

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé dans les mois à venir, le PSG commence dès à présent à se pencher sur la question de la succession de l'international français. De nombreux noms circulent déjà, à l'instar notamment de celui de Rafael Leao. Le Portugais du Milan AC pourrait donc filer au PSG, mais convaincre le club lombard ne sera visiblement pas simple.

Prévenu dès ce mois de février, le PSG a assez de temps pour travailler au mieux sur la succession de Kylian Mbappé. Pour remplacer l'international français, le club de la capitale pourrait frapper fort et la solution pourrait venir du Milan AC. Rafael Leao est annoncé comme l'un des principaux candidats pour oublier Mbappé, bien que le10sport.com vous expliquait que Leao n'était pas dans les petits papiers de Luis Campos au PSG.

« Il veut me voir rester au Milan AC »

Viendra ? Ne viendra pas ? Si le PSG veut recruter Rafael Leao, il faudra convaincre le patron du Milan AC. Et cela ne s'annonce pas simple... Dans son livre « Smile », rapporté par TMW , Leao explique à propos de Gerry Cardinale, lui qui est à la tête du club lombard : « Chaque fois que Gerry Cardinale me voit, nous parlons et on peut voir qu'il m'aime et qu'il veut me voir rester au Milan AC ».

Une clause à 175M€

De plus, pour avoir Rafael Leao, le PSG devra également mettre le prix. En effet, le club de la capitale devra activer la clause libératoire du Portugais et elle n'est pas donnée. Il faudra compter 175M€ pour s'offrir les services de Leao. Avec l'argent qui sera économisé du départ de Kyian Mbappé, cette dépense pourrait être possible...