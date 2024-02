Mercato - PSG : Galère annoncée pour l'après-Mbappé ?

Axel Cornic

Les pistes sont toujours plus nombreuses pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, même si rien n’est encore officiel pour son départ. L’agent de joueurs Mamuka Jugeli est même allé jusqu’à annoncer publiquement que son protégé Khvicha Kvaratskhelia fait l’objet d’une offre du PSG, ce qui n’a pas dû être apprécié par le Napoli.

Le feuilleton est loin d’être terminé et si Kylian Mbappé n’a pas encore dévoilé sa décision, les spéculations fusent concernant sa possible succession au PSG. Parmi les nombreuses pistes ont retrouve notamment Khvicha Kvaratskhelia, révélation de la saison dernière de Serie A avec le Napoli.

Kvaratskhelia au PSG ?

Plus tôt cette semaine, l’agent de la star géorgienne a ouvertement parlé d’une offre du PSG, ainsi que du FC Barcelone. « Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens, après tout, comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? En mai tout sera plus clai r » a déclaré Mamuka Jugeli, dans des propos rapportés par SportMediaset .

« J'ai parlé à son clan, ils m'ont dit qu'il est heureux ici et qu'on en reparlera à la fin de la saison »