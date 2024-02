Luis Enrique donne son feu vert au PSG !

Pierrick Levallet

Luis Enrique a apporté des idées innovantes en débarquant au PSG l'été dernier. L'entraîneur espagnol travaille notamment beaucoup à l'aide de la vidéo afin de cibler au mieux les aspects à travailler en priorité. Certains joueurs se seraient inspirés de cette méthode et se serviraient de cet outil pour progresser plus vite. Le coach de 53 ans serait d'ailleurs ravi de cette réaction.

En arrivant au PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a importé des méthodes innovantes au Campus. Assidu de la vidéo, le technicien espagnol a notamment fait installer un écran géant aux abords de l’un des cinq terrains d’entraînement afin de disséquer au mieux les performances et pointer plus efficacement les erreurs de ses joueurs. De cette manière, il peut cibler plus facilement les aspects du jeu à travailler en priorité.

Luis Enrique débarque au PSG, c’est la révolution https://t.co/5igglDvGy8 pic.twitter.com/I6gXROAgHA — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Le vestiaire du PSG se sert beaucoup de la vidéo

Sa méthode aurait d’ailleurs convaincu son monde dans le vestiaire. Ousmane Dembélé serait un grand fan du système de Luis Enrique et travaillerait même de son côté à l’aide d’un analyste vidéo privé qu’il partage avec Randal Kolo Muani. Fabian Ruiz se servirait également de cet outil, tout comme Warren Zaïre-Emery afin de progresser plus rapidement. Le groupe parisien travaille visiblement en parallèle des séances d'entraînement en s'inspirant de la méthode de Luis Enrique.

Luis Enrique en serait ravi