PSG : Neymar se moque du pote de Mbappé !

Thomas Bourseau

Au PSG, Ousmane Dembélé dynamite les offensives du club de la capitale, mais peine dans le dernier geste. En atteste son seul et unique but inscrit sous les couleurs parisiennes pour sa première saison. A titre de comparaison, Neymar en avait marqué deux l’été dernier avant d’être transféré en Arabie saoudite. De quoi lui permettre de dénigrer Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé semble vivre ses derniers instants en tant que joueur du PSG. En fin de saison, un an après le départ de Neymar notamment, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain s’en ira vraisemblablement du côté du Real Madrid, laissant derrière lui un vide important sportivement parlant, mais surtout en termes de buts marqués en moyenne.

Dembélé rejoint Mbappé au PSG, mais fait moins bien que Neymar

Déjà cette saison, le PSG a perdu quelques gâchettes par rapport à l’exercice précédent avec Lionel Messi et Neymar notamment. D’ailleurs, alors qu’il a quitté le Paris Saint-Germain en août pour Al-Hilal, Neymar avait trouvé à deux reprises le chemin des filets. De quoi inspirer un compte Instagram pour dénigrer Ousmane Dembélé, remplaçant de Neymar au PSG.

Mercato : Mbappé offre un transfert à 175M€ au PSG ! https://t.co/pPivFV6xZn pic.twitter.com/Kcv6nnwDiT — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Neymar rit aux éclats sur le bilan de Dembélé au PSG