Le PSG plagié par une franchise de NBA !

Depuis l'arrivée de QSI, le PSG est devenu une véritable marque à travers le monde. Le club de la capitale a augmenté sa cote de popularité, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, le PSG est devenu un exemple, notamment pour les Los Angeles Clippers, qui se sont servis de la formation parisienne au moment de changer de logo.

Au delà d'être aujourd'hui un grand club de football en Europe, le PSG est devenu une marque reconnue à travers le monde désormais. Le club de la capitale s'exporte partout sur le globe, en témoigne notamment la boutique du PSG à New York. Aux Etats-Unis, on parle de plus en plus du PSG, au point qu'on copie ce qui fonctionne en NBA...

Le PSG inspire les Clippers...

Franchise NBA, les Los Angeles Clippers ont changé de logo. Et durant ce processus de changement, le PSG a été pris en exemple. Rapportée par Canal Supporters , Gillian Zucker, présidente de la franchise californienne, a confié : « On a étudié plusieurs franchises. Si on regarde le logo du PSG, beaucoup de gens le portent et ne savent même pas que c’est une équipe de football européenne. Ils estiment simplement qu’il est cool et qu’il représente un endroit qu’ils aiment ».

