PSG : Alerte rouge, Luis Enrique privé d’une star ?

Thomas Bourseau

Marquinhos n’était pas de la partie dimanche dernier pour la rencontre opposant le PSG à Rennes au Parc des princes. Le défenseur du Paris Saint-Germain a été touché au mollet le 17 février dernier à Nantes. Toujours diminué à la jambe, Marquinhos serait susceptible de manquer le choc face à la Real Sociedad en Ligue des champions…

Capitaine du PSG, Marquinhos n’a pas pris part au nul concédé par les hommes de Luis Enrique dimanche à l’occasion de la réception du Stade Rennais au Parc des princes. La cause ? Le Brésilien est diminué au mollet depuis la victoire parisienne sur la pelouse du FC Nantes le 17 février dernier, moment où il avait quitté ses coéquipiers un peu avant le dernier quart d’heure de la rencontre en raison de ladite gêne. Dix jours plus tard, le PSG est toujours sans son capitaine qui aurait à présent des chances de rater le déplacement du Paris Saint-Germain à la Real Sociedad mardi prochain pour le 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions.

Marquinhos absent de l’entraînement ce mercredi

Ce mercredi matin, Marquinhos était aux abonnés absents de la séance collective du PSG. C’est du moins l’information communiquée par L’Équipe . Après la journée de repos de mardi, l’international brésilien ressentirait toujours une douleur musculaire. Une période de repos serait préférable pour qu’il puisse être d’attaque pour la Ligue des champions et la Real Sociedad la semaine prochaine. Un forfait déjà pressenti pour la réception de l’AS Monaco vendredi avant, dans le pire des cas, de rater le train pour la Sociedad ?

Luis Enrique : «Sa blessure ? Non ce n’est pas grave»