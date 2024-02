Surprise, Neymar s'en prend à une star du PSG !

Benjamin Labrousse

Durant les derniers jours du mercato estival 2023, le PSG s’est séparé de Neymar, vendu à Al-Hilal contre 90M€. Depuis son départ du club parisien, la star brésilienne a parfois « liké » des publications allant à l’encontre de certains joueurs évoluant chez les Rouge et Bleu. L’ancien numéro 10 a d’ailleurs récidivé avec Ousmane Dembélé.

Parti s’exiler en Arabie Saoudite l’été dernier, Neymar n’en a pas fini avec le PSG. Après avoir d’abord déclaré que son passage ainsi que celui de Lionel Messi avait été un échec à Paris, le joueur désormais âgé de 32 ans avait de nouveau fait son apparition dans l’actualité parisienne en février.

Neymar s’attaque à Mbappé et au PSG

En effet, Neymar avait « liké » un post Instagram du compte Jogada Ensaiada , attaquant durement la gestion du PSG dans le cas de Kylian Mbappé. « Quand l’équipe a commencé à bien marcher, l’ego d’un 'certain français' a commencé à perturber l’ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu, la plupart des membres de l’équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l’équipe. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ceux qui n’étaient pas alignés sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu’il voulait » , déclarait notamment cette publication.

🚨🚨 | Flash Neymar 🇧🇷 a liké et commenté « 😂 » sous un poste dénigrant Ousmane Dembélé 😬 pic.twitter.com/kEgZPgVnp9 — Lives Foot (@livesfoot) February 28, 2024

Neymar récidive sur Instagram avec Ousmane Dembélé