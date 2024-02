PSG : Invité par Macron, Mbappé se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

Ce mardi soir, Kylian Mbappé était convié à l'Elysée pour dîner aux côtés d'Emmanuel Macron ainsi que Nasser Al-Khelaïfi ou encore l'Emir du Qatar. S'il avait été expliqué qu'aucune manoeuvre ne serait tentée pour convaincre la star du PSG de prolonger, il aurait tout de même été question de son avenir. Et Mbappé en a dit plus sur ce sujet.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a communiqué à Nasser Al-Khelaïfi sa décision de partir à l'issue de la saison. Bientôt libre, il va donc faire ses valises. Pour aller où ? Tout indique que Mbappé s'envolera pour le Real Madrid. Mais rien n'est encore acté à propos des Merengue et l'actuel joueur du PSG l'aurait d'ailleurs également assuré.

Rien n'est encore fait

Comme révélé par RMC , à l'occasion de ce dîner à l'Elysée, plusieurs invités ont interrogé Kylian Mbappé à propos de son avenir. Le joueur du PSG a alors été questionné pour savoir s'il avait déjà signé ou non au Real Madrid. A cela, Mbappé aurait répondu que rien n'était encore fait.

« Vous allez encore nous créer des ennuis »