Mbappé s’en va, le PSG tient son remplaçant ?

Thomas Bourseau

Le PSG est en quête active d’un nouvel attaquant en marge du mercato estival qui sonnera le glas de l’aventure de Kylia Mbappé au Paris Saint-Germain. Le club parisien est notamment défié par Chelsea dans l’opération Victor Osimhen, mais aurait à ce jour une longueur d’avance.

Clap de fin dans le feuilleton Kylian Mbappé. Du moins pour le PSG. Car en effet, bien que sa destination prioritaire soit le Real Madrid, rien n’a été signé entre Mbappé et le club merengue à l’instant. De ce point de vue, le feuilleton va perdurer encore quelques semaines. Mais au Paris Saint-Germain, on préparerait déjà sa succession avec en ligne de mire : Victor Osimhen.

Chelsea en retard ?

Victor Osimhen a certes prolongé son contrat au Napoli en décembre dernier jusqu’en juin 2026. Cependant, une clause libératoire de 130M€ y a été incluse, permettant au PSG d’être fixé sur l’investissement à effectuer pour s’attacher les services du serial buteur de Naples. Le Paris Saint-Germain se frotterait à Chelsea dans la course à la signature d’Osimhen, mais le fait que les Blues puissent ne pas prendre part à la Ligue des champions la saison prochaine hypothéquerait leurs chances dans ce dossier selon Football Insider .

PSG : Booba clashe Mbappé au sujet de Macron https://t.co/wqrtVxajps pic.twitter.com/L4CoWYq3yJ — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Les arguments du PSG pour Osimhen