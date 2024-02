Messi - Neymar : Cette décision du PSG a provoqué le départ de Mbappé

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à l'issue de la saison. L'international français ne souhaite pas prolonger et tout indique qu'il devrait signer au Real Madrid très prochainement. D'ailleurs, ce serait une décision des dirigeants parisiens qui aurait poussé la star de 25 ans à aller voir ailleurs.

Cet été, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et l’international français aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Après sept ans passés dans la capitale, Kylian Mbappé a estimé qu’il étant temps pour lui d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs.

Mercato - PSG : Nouveau problème pour remplacer Mbappé ? https://t.co/dE4UEM5v8h pic.twitter.com/NZUfDEa2aw — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Mbappé va signer au Real Madrid

Après Lionel Messi et Neymar l’été dernier, le PSG va donc perdre une autre star. Reste maintenant à savoir où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. Tout indique que le capitaine de l’équipe de France va signer au Real Madrid. D’ailleurs, ce serait un choix des dirigeants parisiens en interne qui aurait poussé le natif de Bondy à aller voir ailleurs.

Le PSG a voulu éviter un coup à la Neymar et Messi