Mercato - PSG : Nouveau problème pour remplacer Mbappé ?

Alexis Brunet

Le PSG sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, même si rien n'est encore officiel. Le champion du monde 2018 va quitter le club de la capitale, et les dirigeants parisiens doivent donc trouver un joueur pour le remplacer. Lautaro Martínez pourrait être l'heureux élu, mais cela s'avère compliqué. L'Argentin se rapproche d'une prolongation à l'Inter Milan.

Après Lionel Messi et Neymar, le PSG s'apprête à perdre une nouvelle star prochainement. Aucune annonce officielle n'a été faite pour le moment, mais le Français se dirige vers un départ de Paris. Le Real Madrid serait même tout près de toucher au but, et de faire signer un contrat à l'attaquant.

Martínez pour remplacer Mbappé ?

Le PSG va donc devoir trouver un joueur capable de remplacer Kylian Mbappé. Ce genre de profil est rare, mais quelques noms sont sortis dans la presse. Parmi eux on peut retrouver notamment l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martínez, ou bien Victor Osimhen.

PSG - Mbappé : C’est décidé pour l’officialisation https://t.co/utTN9mNuF5 pic.twitter.com/iVKnH8Hq3Z — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Martínez se rapproche d'une prolongation à l'Inter Milan