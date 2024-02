PSG : Booba clashe Mbappé au sujet de Macron

La rédaction

Kylian Mbappé était reçu à l’Elysée par le président Emmanuel Macron mardi soir dans le cadre d’un dîner avec d’autres invités de prestige, dont l’émir du Qatar. Cette présence de la star du PSG n’est absolument pas du goût de Booba, et le rappeur s’en prend de nouveau à Mbappé en le qualifiant de « Harki ». Explications.

Les relations sont décidément houleuses entre Kylian Mbappé et le rappeur Booba. Ce dernier a récemment égratigné l’attaquant du PSG dans la chanson Abidal, extrait de son dernier album intitulé Ad vitam æternam , en le qualifiant de « surcoté ». Et Booba s’était ensuite justifié de ce tacle envers Mbappé sur son compte X : « C’est pas un clash. T’es surcoté, tu sers à rien, t’es un outil du système. Zéro LDC, zéro prise de position (comme la plupart). Va au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage », expliquait le rappeur originaire du 92. Et ce n’est pas terminé…

.@KMbappe tu sais ce que c'est un Harki? https://t.co/NV4HZB8oUA — Booba (@booba) February 27, 2024

Booba réagit au diner de Mbappé et Macron

Alors que Kylian Mbappé était reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron et l’émir du Qatar mardi soir pour un diner officiel, Booba a une nouvelle fois piqué la star du PSG sur X : « Mbappé, tu sais ce que c’est un Harki ? », faisant ainsi référence au terme employé pour les militaires algériens qui étaient enrôlés afin de combattre en faveur de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.

Trahison de Mbappé ?

En clair, Booba considère donc que Kylian Mbappé est un traitre en se rendant à l’Elysée pour diner avec Emmanuel Macron, et ce en pleine crise politique et financière sur le territoire français. Reste à savoir si l’attaquant du PSG, qui est jusqu’ici resté muet face aux attaques de Booba, réagira à cette nouvelle pique.