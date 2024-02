Booba répond au 10sport : il clashe Mbappé et le dégage du PSG !

Thomas Bourseau

Champion du monde et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé n’impressionne pas pour autant Booba. Le rappeur français l’a qualifié de « surcoté » dans son nouvel album Ad Vitam Aeternam ce vendredi et en a rajouté une couche sur X, en demandant à Mbappé d’aller apprendre la vie au Real Madrid.

Kylian Mbappé ne fait pas l’unanimité en ce moment. Et pour cause, ses attitudes sont pointées du doigt et notamment face à Strasbourg à La Meinau la semaine dernière (2-1). Mais cette fois-ci, une personnalité en dehors du monde du football a clairement pris en grippe le champion du monde tricolore.

Booba allume la mèche sur son album…

Rappeur français influent depuis plusieurs décennies, Booba a fait passer un message au meilleur buteur de l’histoire du PSG par le biais du son « Abidal » extrait de son projet sorti ce vendredi 9 février intitulé : Ad Vitam Aeternam . Dans le refrain du featuring en question avec Sicario, Booba chante : « Ils sont surcotés de fou, comme Kylian ». Un tacle direct à Kylian Mbappé ? Le Duc de Boulogne n’a pas laissé planer le doute bien longtemps.

.@KMbappe c'est pas un clash t'es surcôté tu sers à rien t'es un outil du système zéro LDC zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/pOR09SdOTp — Booba (@booba) February 9, 2024

…et termine le travail sur X : «T’es surcoté, tu sers à rien (…) Va au Real apprendre la vie avec Vinicius»