Mercato - PSG : Casting de rêve pour remplacer Mbappé !

Le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG prendra fin le 30 juin 2024, et l'attaquant tricolore a donc la possibilité de s’engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Plusieurs possibilités s'offrent alors à lui, mais la plus probable à ce jour semble être celle d'une signature au Real Madrid. Dans ce cas précis, quel joueur sera en mesure de combler le départ de Mbappé au PSG ?

Osimhen, l’avant-centre idéal pour remplacer Mbappé ?

Victor Osimhen évolue à Naples, en Serie A, et souhaiterait quitter le club Italien à la fin de la saison. L’avant-centre nigérian possède de très grandes qualités tels que le jeu en pivot et l’efficacité devant le but, ce qui lui permettra de s’imposer dans la capitale. Seul petit souci, il dispose d’une clause libératoire fixé à 130M€ et son contrat s’achève en 2026. Cependant, cela ne semble pas déranger le PSG, Luis Campos étant déjà sur le dossier pour faciliter l'arrivée de Victor Osimhen dès la saison prochaine au PSG.

Leão, autre chouchou de Campos

Rafael Leão est également sur la liste des potentiels renforts du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, l’international Portugais s’estime en fin de cycle avec l’AC Milan, actuel 3ème de Serie A derrière la Juventus et l’Inter, et envisagerait de quitter le club Italien. Sa clause libératoire est nettement supérieure à celle d'Osimhen puisqu'elle s’élève à 175M€, valable entre le 5 et 15 juillet de chaque année jusqu’à la fin de son contrat en 2028. Si Leão venait à s’engager avec le PSG, ses qualités offensives et ses percussions lui permettraient sans aucun doute de combler le départ de Kylian Mbappé. Pour rappel, il avait lui aussi été découvert au LOSC par Luis Campos à l'époque.

EXCLU - Mercato : Rafael Leão au PSG, nos révélations https://t.co/SEZXhAdFJl pic.twitter.com/TLsIshbMTl — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

Le PSG toujours sur Rashford ?

Marcus Rashford n’est pas en réussite cette saison avec Manchester United mais serait tout de même pisté par le PSG pour l’après-Mbappé. L’international anglais est sous contrat avec le club Mancunien jusqu’en 2028 mais ne serait pas contre l’idée d’un départ. Rashford avait déjà été approché par les dirigeants parisiens il y a quelques années et semble toujours plaire au PSG. S’il venait à débarquer la saison prochaine, son style de jeu et sa vivacité devraient charmer le public parisien.

L'occasion de briller pour Xavi Simons

Actuellement en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons appartient toujours au PSG. Le jeune attaquant néerlandais n’a jamais vraiment eu sa chance dans la capitale et a enchaîné deux prêts consécutifs au PSV Eindhoven lors de la saison 2022-2023 et donc actuellement au RB Leipzig. Si Mbappé quitte le PSG pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, Simons pourrait faire son retour et montrer aux supporters parisiens qu’il a gagné en maturité et en efficacité.



