Mercato : L’OM a tenté un coup validé par le PSG !

Ce samedi, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes, l’occasion pour Luis Enrique de recroiser la route de Paulo Fonseca, un entraîneur particulièrement apprécié par le Parisien, saluant ses idées de jeu ce vendredi en conférence de presse. A Marseille aussi, le style Fonseca plaît, alors que Pablo Longoria avait tenté sa chance pour l’accueillir.

C’est l’un des chocs du week-end en Ligue 1. Leader du classement, le Paris Saint-Germain reçoit le LOSC de Paulo Fonseca, quatrième. Un match qui permettra à deux entraîneurs qui s’apprécient de se retrouver face à face, moins de deux mois après la rencontre du match aller (1-1). « C’est un entraîneur de haut niveau. J’aime beaucoup ce que fait Lille avec et sans ballon », saluait à cette époque le technicien du PSG, qui en a rajouté une couche ce vendredi.

« J’adore ses idées de jeu »

Présent en conférence de presse à la veille de recevoir le LOSC, Luis Enrique a eu l’occasion de louer une nouvelle fois les qualités de son homologue. « Paulo Fonseca, j'adore ses idées de jeu, comment il attaque et défend. Lille est du même niveau que Brest et peut-être supérieur », a indiqué l’entraîneur du PSG, relayé par RMC . Paulo Fonseca a la cote en Ligue 1, alors que l’OM en avait fait sa priorité pour remplacer Igor Tudor comme vous l’avait révélé le10sport.com.

L’OM a tenté sa chance, en vain