Mbappé à Paris, son père lâche sa réponse

Kylian Mbappé va quitter le PSG, mais pourrait bien retrouver Paris durant l'été. C'est en tout cas son souhait. Le joueur de 25 ans souhaite participer aux prochains Jeux olympiques, mais le Real Madrid est le seul décideur dans cette affaire. Selon la presse espagnole, le club merengue aurait décidé de le conserver durant l'intersaison. Mais pour le père de Kylian Mbappé, l'essentiel est ailleurs.

Kylian Mbappé veut marquer l'histoire de son pays. Et quoi de mieux qu'une victoire aux Jeux Olympiques de Paris pour entrer dans l'histoire du sport français. « Les JO à Paris, c'est spécial, j'ai toujours dit que je voulais y être, mais que cela ne dépend pas de moi » avait déclaré l'actuel joueur du PSG. La compétition ne faisant pas partie du calendrier FIFA, les équipes n'ont pas obligation de libérer leurs joueurs.

« Je ne sais pas ce qu'il va se passer »

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid, pressenti pour devenir le prochain club de Mbappé, n'aurait pas l'intention de libérer ses joueurs français. Mais questionné par Le Mouv , Wilfrid Mbappé n'a pas souhaité confirmer cette nouvelle. « Je ne sais pas ce qu'il va se passer, car on n'est pas les seuls décideurs, mais quoi qu'il se passe Kylian Mbappé prendra du plaisir, parce que les JO seront ici à Paris » a-t-il déclaré.

Le père de Mbappé sort du silence sur les JO