Mbappé - PSG : L’Espagne hallucine, le Real Madrid lâche une réponse

Touché à la cheville gauche contre Brest, Kylian Mbappé a causé une grosse frayeur aux Parisiens, et cette blessure n’est pas passée inaperçue non plus du côté de Madrid, la presse espagnole montant au créneau contre Lilian Brassier. Interrogé sur ce geste, Carlo Ancelotti ne s’est pas épanché sur le sujet.

Alors que Kylian Mbappé est au cœur des rumeurs en Espagne, pour son avenir, lui dont le bail avec le PSG arrive à expiration au terme de la saison, les images du violent tacle de Lilian Brassier sur l’international français lors du match contre Brest (3-1) ne sont pas passées inaperçues non plus de l’autre côté des Pyrénées. La presse ibérique s’est lâchée au lendemain du huitième de finale de Ligue des champions, Marca réclamant notamment « de la prison » pour Lilian Brassier, auteur « d’un tacle criminel qui aurait pu mettre fin à la carrière de Mbappé » selon le quotidien espagnol. De son côté, Carlo Ancelotti est resté stoïque au moment d’être interrogé sur le sujet.



« Je n’ai pas regardé »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a été interrogé au sujet du violent tacle sur Kylian Mbappé, qui n’a visiblement pas inquiété l’entraîneur du Real Madrid. « Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé ce match », a simplement répondu Ancelotti. Libre en fin de saison, Kylian Mbappé se rapprocherait de la Casa Blanca selon la tendance du moment, même si l’international français n’a encore donné aucune indication pour son avenir.

Mbappé de retour dès samedi