Mercato : Il fait ses valises, grande nouvelle pour le PSG !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce sera prononcé dans le cadre du prochain mercato. En partance pour le Real Madrid, Mbappé pourrait être remplacé par Victor Osimhen au Paris Saint-Germain. Le Nigérian se préparerait d’ailleurs déjà à quitter Naples alors que Chelsea accuserait un retard conséquent sur le club parisien.

On prend les mêmes et on recommence. Une fois encore, le PSG et Kylian Mbappé animent déjà le mercato estival. Mais contrairement aux actes précédents, ce serait le dernier les unissant. Car en effet, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Mbappé aurait décidé de s’en aller du côté du Real Madrid bien que rien ne soit signé à l’instant T comme le révélait le10sport.com le 20 février.

Le PSG en pole devant Chelsea pour Osimhen ?

Le PSG n’attendrait pas le 30 juin, date de l’expiration du contrat de Kylian Mbappé, pour se mettre à travailler sur sa succession. Victor Osimhen aurait les faveurs des décideurs du Paris Saint-Germain qui pourraient lui offrir une place de titulaire, un bon salaire et une participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Point sur lequel Chelsea, le concurrent principal du PSG, serait susceptible de ne pas pouvoir s’aligner lors du prochain exercice d’après Football Insider, les Blues étant 11èmes de Premier League.

Osimhen se prépare à plier bagage !